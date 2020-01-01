ملك المغرب: ضخ 120 مليار درهم لمواجهة آثار كورونا

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادى، وضخ حوالى 120 مليار درهم فى الاقتصاد الوطنى، أى ما يعادل 11 % من الناتج الداخلى، مشيرا إلى أن مجموع النفقات التى استخدمت قاربت على 24.6 مليار دهم، لتمويل تدابير الدعم الاجتماعى وشراء المعدات الطبية الضرورية.ونقلت وكالة المغرب العربى للأنباء أن الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش المجيد، قال إنه سيتم ضخ حوالى 120 مليار درهم فى الاقتصاد الوطنى، أى ما يعادل 11 % من الناتج الداخلى، لتمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير فرص عمل.ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه، إلى الشعب المغربى ، إلى مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية، أمام أي موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا المستجد.وقال العاهل المغربي: "وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل ، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها".