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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد استبدالها.. معلومات تكشف لأول مرة عن كسوة الكعبة

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:15 ص
استبدال كسوة الكعبة
استبدال كسوة الكعبة
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، وذلك استعدادًا لوقفة عرفة المقررة اليوم الخميس ضمن مناسك الحج.

وقام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية من أي أمراض.

من جانبه قال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، إنه قد رُكبت الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب،
مؤكدًا أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وأوضح أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وكشف لأول مرة معلومات عن تصنيعها، مؤكدًا أن الكسوة تستهلك نحو 670 كلج من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلج من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وأوضح أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين المدربين والمؤهلين والمتخصصين، مبينًا أن أقسام المجمع هي: قسم المصبغة والنسيج الآلي وقسم النسيج اليدوي وقسم الطباعة وقسم الحزام وقسم المذهبات، وقسم خياطة وتجميع الكسوة الذي يضم أكبر مكينة خياطة في العالم من ناحية الطول حيث يبلغ طولها 16 متراً وتعمل بنظام الحاسب الآلي، مبينًا أن هناك بعض الأقسام المساندة مثل: المختبر والخدمات الإدارية والجودة والعلاقات العامة والصحية للعاملين والسلامة المهنية بالمجمع.

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