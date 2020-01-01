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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«كهربا» يكشف تفاصيل جديدة عن فبركة برنامج «رامز مجنون رسمى» (فيديو)

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:04 ص
كهربا في رامز مجنون
كهربا في رامز مجنون رسمي
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كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي تفاصيل جديدة عن فبركة برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقال "كهربا" إنه كان على علم بالمقلب الذى ظهر فيه خلال شهر رمضان، وتحديدا فى برنامج المقالب الذى يقدمه رامز جلال.

وأضاف محمود كهربا خلال استضافته بقناة الأهلي: "لو تابعتوا ردود أفعالي هتعرفوا أني كنت بمثل كويس"، في إشارة إلى أنه كان على علم مسبق بالمقلب وفكرة البرنامج قبل تصوير الحلقة.

وقال كهربا: "نفسى اتعلم التمثيل والله، ولو شوفتوني في برنامج رامز جلال فى شهر رمضان هتعرفوا أن بمثل كويس ولا لأ".

كما كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إنه لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات، لافتًا إلى أنه سعيد بوجوده فى النادى الأهلى، لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء.
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