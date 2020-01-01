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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تحذر الحكومات: مناعة القطيع ستؤدى لقتل الكثير من المواطنين

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:42 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
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حذرت منظمة الصحة العالمية، الحكومات بعدم العمل على تحقيق استراتيجية "مناعة القطيع" داخل المجتمعات خلال الفترة المقبلة بهدف القضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتة إلى أن تلك الطريقة قد تؤدي إلى قتل الكثير من المواطنين في العالم كله.

ووفقا لشبكة "سي إن بي سي"، حذرت الوكالة من هذه الخطوة قائلة إنها ستجعل المستشفيات مكتظة بالمرضى وتقتل الكثير من الناس.

قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، خلال تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" إن أغلب العلماء يعتقدون أن من 60 إلى 80% من سكان العالم بحاجة إلى التطعيم أو تشكيل أجسام مضادة لتحقيق مناعة القطيع.

وأضاف: "بغض النظر عن هذا الرقم، فإننا لسنا قريبين منه، مما يعني أن هذا الفيروس أمامه طريق طويل ليحرقه في مجتمعاتنا قبل أن نصل إلى ذلك، ومجرد انتظار حدوث مناعة القطيع بالسماح للفيروس بالانتشار، كما أشار بعض معارضي تدابير التباعد الاجتماعي، أمر خطير".

وتابع: "حتى لو لم يمت الناس بسبب المرض، فلا تزال هناك مشاكل طويلة الأمد، أي شخص ينظر إلى المرضى الذين يعانون من إصابات كوفيد الشديدة يدرك أنه مرض عنيف للغاية ويضغط على العديد من الأجهزة في الجسم، ونظام القلب والأوعية الدموية، والجهاز العصبي".

وأردف أن الشباب الذين تعافوا من "كوفيد 19" غادروا المستشفيات بصحة جيدة، فقط ليكتشفوا مشاكل بعد 10 أو 15 أسبوعًا، مضيفًا: "لا يمكنهم الركض، لا يستطيعون ممارسة الرياضة، ويشعرون بضيق التنفس، يعانون من نوبات السعال، فمن يريد ذلك أو يحتاج إليه".

وتستند استراتيجية "مناعة القطيع" ببساطة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي، بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا، ولكن حذر الكثيرين منها وأنها ستؤدي لهلاك الكثيرين.

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