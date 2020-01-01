ضبط 38 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية.أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 38 قطعة سلاح نارى، و112 قضية مخدرات وتنفيذ 67150 حكم قضائى متنوع.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.