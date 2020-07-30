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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الخميس 30-7-2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:46 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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أعلنت وزارة النقل زيادة أسعار 38 قطارًا وذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك 2020، وتبدأ الخدمة بالقطارات بداية من يوم الخميس الموافق 31 يوليو، وهذه العربات ستعمل بجدول مواعيد القطارات الجديدة، وكشفت هيئة السكك الحديد للراكاب عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 30-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.

وتقدم "الدستور" لقرائها مواعيد القطارات اليوم الخميس 30-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة 

قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير الساعة 6:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

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