ترامب يعلن الطوارئ فى «جزر العذراء»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في جزر "العذراء" الأمريكية، تحسبًا لمواجهة إعصار مداري محتمل، حيث أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة الجهود.وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن الإعلان سيسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لتدابير الطوارئ، وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.كما يخول إعلان حالة الطوارئ في الجزر العذراء وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ.وأكد البيت الأبيض أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة، وتعويضات الرعاية الجماعية، بما في ذلك الإجلاء، ودعم المأوى، وذلك بتمويل اتحادي بنسبة 75 في المئة.