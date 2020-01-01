إسرائيل تقترب من تسجيل 500 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 67734 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 491 شخصًا.وفي الوقت الحالي هناك 34521 حالة نشطة بفيروس كورونا في إسرائيل، بما في ذلك 328 مصابا بحالة خطيرة، منهم 99 على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن إسرائيل تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات كورونا منذ يونيو الماضي، وكانت الحكومة تتجه نحو إعادة فرض بعض القيود لمنع انتشار الفيروس، لكن الكنيست عارض ذلك.