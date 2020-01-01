كشف سر العثور على أعضاء بشرية بريف إدلب

كشف الدكتور فادي إبراهيم، الطبيب الشرعي الأول فى محافظة حماة السورية، سر الأعضاء البشرية التي عثر عليها الجيش السوري، في أحد مقرات الجماعات المسلحة التي تم استعادتها مطلع العام الجاري في ريف إدلب.وقال "إبراهيم"، بحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم RT"، "إن المشاهدات الأولى للأعضاء داخل العبوات البلاستيكية تقودنا إلى عدة احتمالات"، مشيرًا إلى أن وجود العينين والكلى دليل على الإتجار بالأعضاء، حيث يمكن الاستفادة منها إذا تم حفظها بطريقة طبية صحيحة.وتابع قائلا: "أما باقي الأعضاء المبتورة، مثل أصابع اليدين والقدمين وبعض الأعضاء التناسلية، فهي تدل على عمليات تعذيب قامت بها المجموعات المسلحة بحق المدنيين في المنطقة والذين تعرضوا لعمليات خطف".وأضاف أن وجود أعضاء كبيرة كالرأس والرئتين والكلى ضمن هذه العبوات لا يمكن الاستفادة منها في عملية الإتجار بالأعضاء وذلك بسبب الطريقة التي حفظت بها، حيث تدل هذه الطريقة على عملية قتل تعرض لها أصحاب تلك الأعضاء.وكشف إبراهيم أن "جميع المقابر الجماعية التي تم الكشف عليها من قبل الطبابة الشرعية كانت عبارة عن هياكل عظمية مضى على وقت وفاتها زمن طويل، ولم نشاهد أي أنسجة يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة تدل على وجود عملية متاجرة بالأعضاء.وأوضح طبيب حماة الشرعي أن الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به حاليا هو تحاليل "DNA" للأعضاء، التي تم العثور عليها وذلك للوصول أو التعرف على أصحابها، مما يقود إلى معرفة مصير عدد كبير من المدنيين أو العسكريين، والذين تعرضوا لعمليات خطف من قبل هذه المجموعات المسلحة.