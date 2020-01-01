رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كشف سر العثور على أعضاء بشرية بريف إدلب

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:13 ص
العثور على أعضاء
العثور على أعضاء بشرية بريف إدلب
وكالات
طباعة
كشف الدكتور فادي إبراهيم، الطبيب الشرعي الأول فى محافظة حماة السورية، سر الأعضاء البشرية التي عثر عليها الجيش السوري، في أحد مقرات الجماعات المسلحة التي تم استعادتها مطلع العام الجاري في ريف إدلب.

وقال "إبراهيم"، بحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم RT"، "إن المشاهدات الأولى للأعضاء داخل العبوات البلاستيكية تقودنا إلى عدة احتمالات"، مشيرًا إلى أن وجود العينين والكلى دليل على الإتجار بالأعضاء، حيث يمكن الاستفادة منها إذا تم حفظها بطريقة طبية صحيحة.

وتابع قائلا: "أما باقي الأعضاء المبتورة، مثل أصابع اليدين والقدمين وبعض الأعضاء التناسلية، فهي تدل على عمليات تعذيب قامت بها المجموعات المسلحة بحق المدنيين في المنطقة والذين تعرضوا لعمليات خطف".

وأضاف أن وجود أعضاء كبيرة كالرأس والرئتين والكلى ضمن هذه العبوات لا يمكن الاستفادة منها في عملية الإتجار بالأعضاء وذلك بسبب الطريقة التي حفظت بها، حيث تدل هذه الطريقة على عملية قتل تعرض لها أصحاب تلك الأعضاء.

وكشف إبراهيم أن "جميع المقابر الجماعية التي تم الكشف عليها من قبل الطبابة الشرعية كانت عبارة عن هياكل عظمية مضى على وقت وفاتها زمن طويل، ولم نشاهد أي أنسجة يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة تدل على وجود عملية متاجرة بالأعضاء.

وأوضح طبيب حماة الشرعي أن الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به حاليا هو تحاليل "DNA" للأعضاء، التي تم العثور عليها وذلك للوصول أو التعرف على أصحابها، مما يقود إلى معرفة مصير عدد كبير من المدنيين أو العسكريين، والذين تعرضوا لعمليات خطف من قبل هذه المجموعات المسلحة.

موضوعات متعلقة

استمرار الانخفاض.. الصحة: 37 وفاة و409 إصابات جديدة بكورونا

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور التهاني بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور التهاني بالعيد الكبير

ظهور سمكة عملاقة تشبه «كائن فضائى» بشواطئ أستراليا (صور)

علماء يشيدون بـ«اختراق علمي» للكشف عن مرض لا دواء له

شاهد.. «نيولوك» محمد صلاح بعد قص شعره.. «حلق كابوريا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
المزيد

الثقافة

احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو بالأسمرات (صور)

مصطفى محمود ضيف صالون «الثقافة» ثالث أيام عيد الأضحى

مواهب مطروح الشابة تواصل عروضها الغنائية

«فى محبة القراءة».. قاعات اطلاع مجانية توفرها «الثقافة» للباحثين