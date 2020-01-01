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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
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أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات
الخميس 30/يوليه/2020 - 01:56 ص
أبطال فيلم الغسالة
عدسة: محمود عبدالناصر
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