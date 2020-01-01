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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو بالأسمرات (صور)

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:26 ص
احتفالات قصور الثقافة
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
آلاء حسن
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فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض بثورة 23 يوليو، نظمت الهيئة العديد من الفقرات الفنية المقدمة للشباب والسيدات والأطفال من أهالي الأسمرات، تمثلت في تقديم عروض لفرق الهيئة الفنية على مدار أربعة أيام بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، احتفالات اليوم الأول، الذي شهد تقديم فرقة قصور الثقافة لأغانى الشباب عدد من الأغانى الوطنية وهى "مصر التي في خاطري، تحيا مصر، بالأحضان، صورة، عاش اللي قالل، أحلف بسماها، حي على الفلاح، طوبة فوق طوبة، ما شربتش من نيلها، ولا أي كلام، يا حبايب مصر، حلوة يا بلدي، يا حبيبتي يا مصر، مهما روحنا ومهما جينا، حلوة بلادي السمرة بلادي،"، كما شهدت فعاليات الاحتفالات في اليوم الثاني تقديم فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي مجموعة من الأغاني الشعبية الفلكولورية التي لاقت استحسان جمهور الأسمرات وتفاعل معها.

واستمرت الاحتفالات في اليوم الثالث، حيث استمتع أهالي المدينة بعروض لفرقة التنورة التراثية وهي إحدى الفرق التابعة للهيئة والتي قدمت عرضا رائعا بمصاحبة الآلات الموسيقية، كما قام منشد الفرقة بإمتاع الحاضرين بالإنشاد الديني لأغنية عليك سلام الله.

واستجابة لرغبة أهالي الأسمرات واستمتاعهم بالاحتفالات؛ وجه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة بمد الاحتفالات ليوم رابع على التوالي، قدمت خلاله فرقة بدو الفيوم مجموعة من الأغاني البدوية التى تعبر عن التراث البدوي الأصلي.

واهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة بجمهور الأسمرات، سوف يتوالى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية من خلال قصر ثقافة تحيا مصر في الفترة المقبلة بشكل مكثف.
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو
احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو

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