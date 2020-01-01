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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسمح بسفر المواطنين والمقيمين باستثناء 7 دول

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:05 ص
الكويت
الكويت
وكالات
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فتحت السلطات الكويتية السفر لجميع المواطنين والمقيمين، باستثناء القادمين من 7 دول، في ظل ما يشهده العالم من تداعيات فيروس كورونا.

وقالت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل، منذ قليل، إن الكويت سمحت بسفر المواطنين والمقيمين باستثناء القادمين من 7 دول، من بينهم إيران.

وأوضحت "العربية"، أن القرار استثنى القادمين من بلدان: بنجلادش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، وإيران، ونيبال.


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