الكويت تسمح بسفر المواطنين والمقيمين باستثناء 7 دول

فتحت السلطات الكويتية السفر لجميع المواطنين والمقيمين، باستثناء القادمين من 7 دول، في ظل ما يشهده العالم من تداعيات فيروس كورونا.وقالت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل، منذ قليل، إن الكويت سمحت بسفر المواطنين والمقيمين باستثناء القادمين من 7 دول، من بينهم إيران.وأوضحت "العربية"، أن القرار استثنى القادمين من بلدان: بنجلادش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، وإيران، ونيبال.