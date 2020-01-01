تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور التهاني بالعيد الكبير

يقدم لكم « الدستور » أبرز رسائل وصور تهنئة عيد الأضحى لعام 2020 حيث يبحث المسلمين في جميع بقاع العالم عن صور ورسائل التهاني لتبادلوها فيما بينهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إجازة عيد الأضحى 2020 للقطع العام حيث تبدأ يوم وقفة عرفات الموافق 30 يوليو وتنتهي يوم 3 أغسطس.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص حيث تتضمنت 3 أيام وهم يوم وقفة عرفة وأول وثاني أيام العيد.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير أبرز رسائل وصور تهنئة عيد الأضحى المبارك لعام 2020 ميلادياً و1441 هجرياً، إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

تنهئة عيد الأضحى 2020.. رسائل مكتوبة للتهنئة بالعيد الكبير

كل عام وأنت بخير واقرب إلى الله سبحانة وتعالى عيد سعيد عليك وعلى أسرتك.

تسير الأيام عام بعد عام وبقربك مني أصبحت سنواتي كلها أعياد.

قبل الزحمة والمواعيد وذبح الخروف يوم العيد أحب أقولك عيد سعيد.

باقة من الورود بقدوم العيد مُعطّرة بالعود لك يا صاحب الجود.

أعاد الله علينا وعليكم العيد بالخير واليمن والبركات.

مِن عادة العيد أن الناس تفرح فيه.. لكن أنتَ عكس الناس العيد يفرح بك.

أدام الله لكم الأعياد دُهوراً وألبسكم من تقواه نوراً.

قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك.

نسأل الله لنا ولأهل عرفة.. ذنباً مَغفوراً، وعملاً مقبولاً، ودعاءً مُجاباً، وعيداً مباركاً.

أجمل ما في العيد ثلاثة : كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.

من جهة آخرى، أعلنت دار الإفتاء المصرية مواعيد صلاة عيد الأضحى في جميع المدن والمحافظات المصرية، حيث تصلى في القاهرة في تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر بنحو ثلث ساعة، ولا تصلى بعد ذلك.

يهمك أيضًا | توقيت صلاة العيد الكبير فى جميع المحافظات المصرية أما وقتها في المحافظات، فتؤدى في الإسكندرية الساعة 5.41، وفي شرم الشيخ الساعة 5.30، وفي سوهاج الساعة 5.43، وفي قنا الساعة 5.39، وفي مرسى مطروح الساعة 5.52، وفي كفر الشيخ 5.38.