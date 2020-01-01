شيخ الأزهر: اغتنموا يوم عرفة بإدخال السرور على الفقراء

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا، فيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته.وأضاف "الطيب"، في رسالة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فلنغتنم فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين".ودعى شيخ الأزهر المولى عز وجل، قائلًا: "اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين".