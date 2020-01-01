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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر: اغتنموا يوم عرفة بإدخال السرور على الفقراء

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:25 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أميرة العناني
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا، فيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته.

وأضاف "الطيب"، في رسالة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فلنغتنم فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين".

ودعى شيخ الأزهر المولى عز وجل، قائلًا: "اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين".

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