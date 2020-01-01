محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الثانوى

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المرحلة الثانية لتنسيق القبول للصف الاول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠ ٢٠٢١، ليقبل بحد أدنى ٢٤٠ درجة للمرحلة الثانية لكافة مدارس الثانوى العام بمحافظة الإسكندرية، كما اعتمد المحافط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية، بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالثغر.من الجدير أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية ٨٥٤٨٢ طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح ٩٩٪؜ بإجمالي عدد ٨٤٦٢٥ طالبا وطالبة، جاء ذلك بحضور، يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.