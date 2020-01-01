حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 30 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 30 يوليو 2020، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض المراكز التي تحتلها أو إلى قبولك في مهمة كنت تصبو إليها، وتظهر قدرة على الخلق والإبداع وتميل إلى تقديم المساعدة للزملاء.عاطفيا: لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر، وكن إيجابيًا في تعاملك معه، وتقرب منه قدر ما تستطيع ودعه يشعر أنك مهتم به.صحيًا: إرادتك القوية تسمح لك بالتخلص من كل ما يهدم صحتك ويبقيك في حال سليمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.