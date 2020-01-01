حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 30 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 30 يوليو 2020، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:مهنيًا: بعد النجاح الذي حققته أخيرًا في العمل، باتت النظرة إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعزّز موقعك بين الزملاء.عاطقيًا: شخص ما معجب بك ويلاحقك دائمًا، لم لا تفكر في إعطائه فرصة للتقرب منك؟ لماذا هذا التصرف، استفد من الظرف.صحيًا: يدعوك الوضع الذي أنت فيه إلى تغيير نظام الأكل لكي تحافظ على رشاقتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.