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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى العنب خلال شهرى أغسطس وسبتمبر

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:53 ص
مزارعى العنب
مزارعى العنب
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي العنب مراعاتها، خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وجاءت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين كالتالي:
- إعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك فى التربية الرأسية.

- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة بالنسبة للأصناف متأخرة النضج، في حالة ظهور فقس لدودة ورق القطن أو وجود إصابة بدودة ثمار العنب ترش الكرمات بالمبيدات الموصى بها، على أن يراعى إيقاف جميع عمليات مقاومة الأمراض والحشرات قبل الثمار بحوالى 3 أسابيع.
-علاج إصابات النيماتودا في حالة الأصناف المبكرة وذلك بعد جمع المحصول مباشرة.
- مقاومة البياض الدقيقة فى الأصناف متأخرة النضج.
- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.
- عند ظهور أي إصابة بالبق الدقيقي ترش الكرمات بأحد المبيدات الموصى بها أو أي مبيد فسفوري ضد البق الدقيقي على أن تغسل الكرمات جيدًا، ويوقف الرش قبل جمع المحصول بـ3 أسابيع.
- مقاومة أعفان الثمار بالنسبة للأصناف المتأخرة.
- مكافحة حفارات الساق باستخدام مادة الباسودين 60% بمعدل 300 سم 100 لتر ماء بعد جمع المحصول في الأصناف المبكرة النضج.
- متابعة مكافحة الإصابة بدودة ثمار العنب باستخدام المبيدات وتؤدي هذه المكافحة إلى القضاء على فراشة الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما أسود أو بني غامق.
- متابعة مكافحة آفات الجاسيد والأكاروس، وكذلك البق الدقيقى والذبابة البيضاء وذبابة الخوخ وذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط عند تواجد الإصابة بها، وتتم المقاومة طبقًا لتصيات وزارة الزراعة.
- متابعة مكافحة جعل الخوخ خاصة فى الأصناف مبكرة النضج باستخدام الطعم السام (المولاس أو العسل الأسود مضافًا إليه مبيد اللانيت)، ويوضح هذا الطعم بالقرب من الكرمات في المسافة بين الخطوط.
- إعادة وضع الشعب للعناقيد، وخاصة الأصناف المتوسطة والمتأخرة النضج والمرباة بالطريقة الرأسية.
- إيقاف ري الكرمات مؤقتًا بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع.
- يمكن إجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف متوسطة أو متأخرة النضج بمعدل 5 سلاميات ابتداء من القمة وذلك في المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق.
- مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات المناسبة.
- استخدام الأسمدة الورقية عند الضرورة فقط أو عند ظهور أعراض نقص واحد أو أكثر من العناصر الغذائية وخصوصًا في الأراضي الرملية، ويمكن استخدام تركيبة السماد الورقي.
- في حالة التأخر في جمع محصول الأصناف المبكرة مثل الطومسون والرغبة فى تخزين المحصول على الكرمات ( يجرى تخزين المحصول على الكرمات في العنب الطومسون سيدلس في بعض مناطق محافظة الغربية، وفي العنب الرومي الأحمر فى بعض مناطق محافظة المنيا).
- في الأراضي التي تروى بطريقة الغمر ينصح في هذه الحالة باتباع الأتي:

1- اعتدال الري، وذلك بأن يتم الري على الحامي في قناة للري تفتح في وسط المسافة بين كل خطين تطلق فيها مياه الري ( مع تجنب ما يحدث من تعطيش للكرمات ثم ريها غزيرًا حيث يتسبب ذلك في تشقق الثمار وتعرضها للإصابة بالعفن).
2- إزالة الأفرع الثانوية المتجهة إلى قلب الكرمة، وذلك لتوفير التهوية المناسبة وخفض الرطوبة مما يقلل كثيرًا أو يمنع الإصابه بأعفان الثمار.
3- الرش الكيماوى بالمبيدات للوقاية من أعفان الثمار والرش كل 15 يومًا إذا لزم الأمر، ويراعى إجراء الرش عند توفر رطوبة مناسبة بالتربة.
- استمرار رش أصناف العنب المتأخر النضج ضد البياض الزغبى والبياض الدقيقى باستخدام أحد المركبات المناسبة (مع ملاحظة إنه لا تحدث إصابة للعناقيد بهذا المرض طالما بدأت الحبات في الطراوة).
- استمرار جمع القواقع باليد في حالة الإصابة بها.
- مكافحة الحفارات بعد جمع المحصول في حالة الأصناف المتوسطة.
- استمرار متابعة بجعل الخوخ على العنب ومكافحته بالطعم السام.

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