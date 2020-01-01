«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح خلال شهر أغسطس

وجاءت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين كالتالي:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي نخيل البلح، مراعاتها، خلال شهر أغسطس.- الاستمرار في الرش الوقائي ضد سوسة النخيل الحمراء في المشتل أو في الأرض المستديمة، وإذا ظهرت إصابات يتم علاجها مباشرة.- تجهيز الفسائل التي سيتم تقليعها في هذا الشهر وزراعتها في المشتل أوفي المكان المستديم مباشرة، بحيث تزرع مائلة تجاه الشمال لتفادي تعرضها لأشعة الشمس.- يراعى عدم دفن قلب الفسيلة في التربة حتى لا يصل ماء الري لها فيتعفن القلب ويموت، كما يراعى غمس الجذور في محلول أوكسي كلورو النحاس بمعدل 500 سم لكل 100 لتر ماء.- يجب حماية الثمار التي يبدأ نضجها في هذا الشهر من ذبابة الفاكهة عن طريق الرش بأحد المبيدات الموصى بها ويكرر الرش بعد 15 يومًا.- يكون الري خفيف وعلى فترات متباعده حتى يساعد على سرعة نضج الثمار وزيادة حلاوتها وتكون أكثر تحملًا للنقل والتسويق، وذلك في الأصناف مبكرة النضج.