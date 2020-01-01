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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طوارئ بقطاعات وهيئات الزراعة الخدمية خلال الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:55 م
شوادر بيع اللحوم
شوادر بيع اللحوم
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حالة الطوارئ القصوى، في كافة القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدادًا لقدوم عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلًا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الأجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض لرصد أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددًا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، مع تزايد إقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة من التلوث.

وضخت الوزارة ممثلة في قطاع الإنتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، المزيد من السلع والمنتجات، واللحوم ومنتجاتها، بمنافذها الثابتة والمتنقلة، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وطرحت الوزارة عددًا من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والأبقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم.

وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠.

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