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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شكلته جولدا مائير أولًا.. معلومات عن «المطبخ الأمنى» الإسرائيلى الجديد

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:54 ص
المطبخ الأمني المصغر
المطبخ الأمني المصغر
سارة الشلقاني
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اتفق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، مساء الأربعاء، على إنشاء "المطبخ الأمني المصغر" لاتخاذ القرارات الأمنية الحساسة بدلا من اتخاذها عبر المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت".

ومن المقرر أن يصادق "الكابينت"، في اجتماعه الثلاثاء المقبل، على إنشاء المطبخ الأمني المصغر، لاتخاذ القرارات الأمنية الحساسة، وبمشاركة عدد محدود من الوزراء، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "المطبخ الأمني المصغر" الجديد لدى الاحتلال الإسرائيلي.

1ـ جاء الاتفاق على تشكيله للحاجة إلى السرعة في اتخاذ القرارات الأمنية الحساسة بشكل حاسم.

2ـ من المتوقع أن يضم ما بين 8 و10 أعضاء.

3ـ يأتي تشكيله بهذا العدد بعد الانتقادات التي وُجهت للكابينت بسبب ضمه لـ21 وزيرًا - يقترب عددهم من إجمالي وزراء الحكومة الإسرائيلية السابقة - ما يجعل القرارات تحتاج فترة من النقاش ومن ثم تتأخر القرارات.

4ـ يكون عدد الوزراء المشاركين في "المطبخ الأمني المصغر" مناصفة بين حزبي الائتلاف الحكومي "الليكود" و"أزرق أبيض".

5ـ مرشح من الليكود، الذي يترأسه نتنياهو، كل من: يسرائيل كاتس وزير المالية، يوآف جالانت وزير التعليم، أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي، زئيف إلكين وزير التعليم العالى والموارد المائية، وإيلي كوهين وزير الاستخبارات، وأرييه درعي وزير الداخلية.

6ـ رشح حزب أزرق أبيض، الذي يترأسه جانتس،: جابي أشكينازي وزير الخارجية، أفي نيسينكورن وزير القضاء، أوريت هاكوهين وزير الشئون الإستراتيجية.

7ـ يأتي تشكيل المطبخ الأمني المصغر، على غرار المطبخ السياسي الأمني الذي شكلته جولدا مائير رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابقة، خلال حرب أكتوبر عام 1973.

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