إيبارشية طما تعلن نتائج طلاب معهد القديس أثناسيوس للدراسات اللاهوتية

أعلن الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم، نتيجة السنة النهائية لطلاب معهد القديس أثناسيوس للدراسات اللاهوتية.وكانت المعاهد الدينية، قد استبدلت اختبارات الطلاب بها بإجراء أبحاث للدارسين نظرا لظروف انتشار وباء كورونا المستجد، ضمن إجراءات الوقاية والحد من التجمعات بها.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".