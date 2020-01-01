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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 11 مخالفة ذبح خارج السلخانة بالغربية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:39 م
مخالفة ذبح خارج السلخانة
مخالفة ذبح خارج السلخانة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مواصلة الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

في هذا السياق، تشكلت حملة اليوم وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبرئاسة محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا وصالح الشيشيني وأحمد ورد المفتشان بالإدارة والدكتور السيد التلاوي من الطب البيطري للمرور على محلات الجزارة بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة ذبح خارج السلخانة، وتم تحرير محاضر جنح للمخالفين وتسليم المحاضر لمركز الشرطة والتحفظ علي اللحوم المضبوطه وقدرها 147 كيلو جرام مذبوحه خارج السلخانة.

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