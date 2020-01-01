شاهد.. كليب عمرو دياب الجديد «يا بلدنا يا حلوة»

أطلق الهضبة عمرو دياب قبل قليل، كليب أغنيته الجديدة "يا بلدنا الحلوة" على جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.الأغنية الجديدة باسم "يا بلدنا الحلوة" والتي انتهى من تصويرها قبل أيام قليلة، وركزت كلمات الأغنية على الصفات الجميلة على مصر وشعبها من جميع البلدان من الصعيد والدلتا والقاهرة والقناة وكل المحافظات التي ذكرها بالاسم.الأغنية الجديدة صور الهضبة مشاهد منها في شارع المعز خلال الأيام الماضية وسط تجمع المئات حوله وحصدت الصور التي خرجت من التصوير مشاركات عالية."يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور ومن إخراج طارق العريان.