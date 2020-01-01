الأنبا بولا يناقش الفحص الطبي قبل الزواج ببرنامجه الأسبوعي

بثت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحلقة الأحدث من برنامج "معا نبني البيت"، والذي يقدمه الأنبا بولا مطران الإيبارشية أسبوعيا.وتناقش الحلقة الأحدث من البرنامج موضوع "الفحص الطبي قبل الزواج"، في إطار حرص الكنيسة على التوعية بالمشكلات الزوجية وتأهيل الشباب المسيحي على تكوين أسرة مسيحية بشكل سليم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".