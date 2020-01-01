الإحصاء: 3.5 مليار دولار صادرات مصر لـ5 أسواق عالمية بين يناير ومايو

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأهم 5 دول على مستوى العالم بلغت 3.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الإمارات جاءت فى مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للسلع المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 752.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 76.8% خلال عام.وجاءت فى المرتبة اللاحقة تركيا والتى بلغت 664.8 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 839.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 20.8%، وفيما بلغت الصادرات للسعودية 628.6 مليون دولار مقابل 746.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وسجلت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 567.8 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 968.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، والصادرات للهند 402.8 مليون دولار مقابل 568.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.