أستاذ تمويل: تثبيت «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر يشجع الاستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند "b+"، يعنى أنه ما زال الاقتصاد المصرى يتمتع بقوة في الأسواق الدولية ودرجة عالية من الجاذبية.وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشجع مؤسسات الاستثمار العالمية في الاستثمار بالسوق المصرية ويزيد من جاذبية أدوات الطرح التي تطرحها الحكومة ويوفر مزيدا من التمويلات.وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن كل تعاملات الاقتصاد مع المجتمع الخليجي عندما يكون جيدا تكون قدرة تعامل الاقتصاد مع المجتمع الدولى ميسرة.