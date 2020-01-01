دير مارمينا بمريوط يبدأ فى استقبال الزائرين الإثنين المقبل

أعلن دير القديس مارمينا العجايبي بمريوط بالإسكندرية، عن بدء استقبال الزائرين ابتداءً من يوم الإثنين المقبل الموافق 3 أغسطس.وأشار الدير في بيان له، إلى أن الزيارات ستكون يوميًا ابتداء من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، دون حضور قداسات.وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد بين الزوار، مشيرًا إلى امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع بدرجات الحرارة أو أى أعراض نزلات برد أو أعراض تنفسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".