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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث نفسى: مهنة «الخاطبة» غير قانونية وتهدف للربح

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:10 م
الخاطبة
الخاطبة
سناء إسماعيل
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قالت حنان عبدالجواد بمحافظة الأقصر، إنها تعمل "خاطبة"، من أجل مواجهة ظاهرة العنوسة المرتفعة فى صعيد مصر، بسبب انغلاق العائلات، مشيرة إلى أنها لا تحصل على أي مقابل مادى تجاه ذلك.

وتابعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "مبخدش غير الحلاوة بعد الجواز وده علشان ظروفي تعبانة وبسعى للإنفاق على أسرتي.. لا أخذ أي مقابل غير المحبة".

وأضافت أن "الخاطبة" هواية لديها تهدف إلى تزويج الفتيات، وتابعت: "العريس بيجيب لى علبة حلاوة.. ونسبة العنوسة في الصعيد كبيرة لأن المجتمع الصعيدي منغلق".

ولفتت إلى أنها وجدت خلال عملها كـ"خاطبة"، فتيات كثيرات جميلات ومن عائلات محترمة، ولكن تقدمت بهن السن دون أن يتزوجن، وأسعى لتزويجهن.

من جانبه؛ قال الدكتور ممدوح قناوي، باحث في الصحة النفسية، إن مهنة الخاطبة غير قانونية، خاصة أنها تهدف إلى الربح، ومعظم المعلومات التى توفرها هذه المهنة يكون بها شئ من الخطأ وعدم الدقة، فضلًا عن أنها تخالف القانون.

وشدد "قناوى"، على أن مكاتب الزواج المنتشرة عبر الإنترنت أو المكاتب الفعلية، جميعها تعمل بدون الحصول على تراخيص أو مراقبة من الدولة، الأمر الذي يجعلها خطرا شديدا على المجتمع المصري.

ولفت أستاذ الصحة النفسية، إلى أن مهنة الدلالة ظهرت عندما كان جزء من الأسرة المصرية يكتم أسراره ويحافظ عليها، وهذا كان في وقت سابق واختفت تمامًا مؤخرًا ولكن عودتها الآن في ظل التطور التكنولوجي وجعل العالم قرية صغيرة، أمر في غاية الخطورة.

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