ترامب يشكر السعودية على خفض إنتاج النفط ويتعهد بحماية منتجى بلاده

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة العربية السعودية وروسيا ومجموعة "أوبك+" على اتفاق تخفيض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق ساعد على الاستقرار في أسعار النفط.وقال ترامب في خطاب له مساء اليوم في غرب ولاية تكساس في منطقة حوض برميان أمام رجال النفط والناخبين هناك، إن الولايات المتحدة لن تتنازل عن مكانتها كأكبر منتج في صناعة النفط الصخري، وذلك وفق قناة "CNBC" نيوز الأمريكية.وقرر ترامب تمديد السماح للشركات الأمريكية بتصدير النفط والغاز حتى العام 2050.وشدد الرئيس ترامب على أنه لن يسمح لأي أحد بإخراج الشركات الأمريكية من قطاع الطاقة.وتوصلت مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري حفاظا على استقرار الأسعار التي وصلت إلى 20 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام، واستقرت الآن في حدود 43 دولارا للبرميل خام برنت.