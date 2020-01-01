الجفرى: الدعاء يكون مستجابًا بمجرد نظر الإنسان إلى الكعبة

قال الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، إن الدعاء يكون مستجابا بمجرد نظر الإنسان إلى الكعبة المشرفة، مشيرا إلى أن دهشة الحاج للمرة الأولى لا يجب أن تمنعه من الدعاء والمناجاة لربه.وأضاف الجفري – خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الإنسان عليه الدعاء بلا تكلف وبلغة بسيطة والاسترشاد بأدعية الصالحين.وأشار إلى أن الصيام مستحب يوم عرفة ومن يصوم يغفر له سنة ماضية وقادمة، كما أن شرف يوم عرفة مرتبط بالزمان والمكان لأنه قريب من وادى "نعمان الأراك" الذى خاطب فيه الله الأرواح والله يباهي بنا ملائكته يوم عرفة.. ويكون الشيطان فيه أشد خزيًا.وأكد الجفري أن شرط الوقوف بعرفة للمغفرة أن يكون ملبسك ومالك حلالا والصيام والصلاة والإكثار من ذكر الله أفضل الأفعال يوم عرفة لغير الحاج.وتابع: أفضل الذكر يوم عرفة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو كل شىء قدير".وأشار إلى أن دعوة المظلوم يستحب أن تكون بالدعوة لهداية الظالم.