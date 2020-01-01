التخطيط: 264 مليونا لرفع كفاءة مستشفيات بورسعيد

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة وجهت استثمارات عامة قدرها 264 مليون جنيه لتنفيذ 10 مشروع لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة بورسعيد تزامنًا مع تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل.ولفتت الوزارة، وفقا لتقرير أصدرته حصلت عليه "الدستور"، إلى أن المشروعات تركزت فى تطوير المستشفى الجامعى، إنشاءات بمستشفى بحر البقر بتكلفة 80 مليون جنيه، إنشاءات بجناح طوارئ النصر بتكلفة 50 مليون جنيه، وتطوير مستشفى القصاصين بتكلفة 30 مليون جنيه، وتطوير مستشفى حميات بورسعيد 30 مليون جنيه، تطوير مستشفى صدر بورسعيد 30 مليون جنيه.