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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التخطيط: 3.5 مليار استثمارات في الرعاية الصحية والقاهرة وحدها 1.9 مليار

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:05 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة التى أنفقتها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمحافظات القاهرة الكبرى حتى يونيو الماضى 3.5 مليار جنيه، استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر منها بقيمة 1.9 مليار جنيه.

ولفتت الوزارة، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عدد المشروعات الصحية المنفذة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى تقارب الـ100 مشروع، بينهم 40 مشروعا بمحافظة القاهرة وحدها، جاء أبرزها مشروع استكمال مستشفى معهد ناصر بتكلفة 350 مليون جنيه، واستكمال مستشفى العجوزة بتكلفة 140 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى الهلال بتكلفة 119.4 مليون جنيه، تطوير مستشفى أحمد ماهر التعليمى بتكلفة 70 مليون جنيه، وتطوير مستشفى المطرية التعليمى بتكلفة 64 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالى عدد المستشفيات الحكومية بمحافظة القاهرة يبلغ 98 مستشفى، تضم 20.4 ألف سرير، فيما يبلغ عدد مراكز الإسعاف 210 مركز بنسبة 13.5% من إجمالي الجمهورية، متوسط المستفيدين من خدمات مراكز الإسعاف 45 ألف مستفيد.

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