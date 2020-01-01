«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"آه أنا عارفة إن هي أغنية حلوة، وهو كفنان وموسيقار هايل جدًا، بس أخلاقه، الله يرحمه ويسامحه، وبعدين ده قتل عبد الغني السيد وفضل آخذه تحت باطه لغاية ما قتله وكان هيعمل كدا مع عبد الحليم حافظ، لكنه فلت من تحت إيده، وأنا قلت لعبد الحليم إنه هياخده سهرات وكدة لغاية ما يضيع".هكذا تحدثت الفنانة تحية كاريوكا في حوارها لجريدة "روز اليوسف" عام 1989، عن علاقتها بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.وعندما سألت في حوارها ردت بصراحتها المعهودة، وغضب البعض منها خاصة الموسيقار محمد عبد الوهاب، وقالت: "لا أحبه، وهو يعرف ذلك".وأثناء تصوير فيلم "بلد المحبوب" 1951، إنتاج "عبد الوهاب"، الذي شارك فيه سعد عبد الوهاب، كان "عبد الوهاب" قد لحن أغنية "قالوا السمار أحلى واللا البياض أحلى"، وعرضها على تحية كاريوكا.وحكت "كاريوكا" عن هذه الكواليس قائلة: "جاءني عبد الوهاب وقال: أنا عاملك الغنوة دي وراح حاطط إيده على رجلي، قلت له: شيل إيدك، أنا مش مغنية ومش هاغني الأغنية، عندك سعاد مكاوي، كانت مشتركة معانا في الفيلم، خليها تغنيها هي".وتابعت الفنانة الراحلة: "الراجل عبد الوهاب لما لمسني حسيت إن فيه غرض عنده، ويومها قال عليا إني شرسة جدًا".وقالت الفنانة الراحلة، أن كوكب الشرق أم كلثوم، كانت تحبها لصراحتها، فقد كانت تسكن بجوارهم، وكانت صديقة لوالدتها، وكانت "كاريوكا" تداوم على حضور حفلاتها من الكواليس.