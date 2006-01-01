أضخم استعداد منذ 2006.. الاحتلال الإسرائيلى يتجهز لمواجهة طويلة ضد حزب الله

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمالات التدهور الأمني والمواجهة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات ضخمة للقيادة الشمالية، تعد هي الأكبر منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، بالإضافة إلى رفع حالة التأهب إلى القصوى، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة من القتال ضد حزب الله حال اندلاع مواجهة، وليس الرد على مهاجمة أحد الأهداف فقط.في السياق ذاته، أكدت تقديرات أمنية إسرائيلية أنه من المتوقع أن يرد حزب الله غدًا الخميس، لأنه قد يريد بدء عيد الأضحى المبارك وسط الهدوء، وليس في أجواء تصعيد عسكري على الحدود مع إسرائيل.