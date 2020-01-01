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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:57 م
سمير غانم
سمير غانم
وائل توفيق
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خصص الفنان سمير غانم إيرادات حفلة كاملة من مسرحيته "أخويا هايص وأنا لايص" لصالح الكويت، في خضم أحداث الغزو العراقي الكويتي.
في البداية كان سمير غانم وفرقته المسرحية، يفكرون في التبرع بإيراد حفلة واحدة، ثم عدلوا عن ذلك، وفكروا في دفع ثمن التذكرة في الحفلة مع الإعلان عن ذلك، كي يدفع المتفرج ثمن التذكرة وهو راضيًا لأنه سيدرك أن ما يدفعه سيذهب لإخواته الذي يعانوا من مأزق خطير.
وفي حواره لمجلة "صباح الخير" عام 1990، قال الفنان سمير غانم، أن تخصيصه لإيردات الحفلة من أجل أهل الكويت، يعد أمرًا طبيعيًا، فهم بالنسبة للشعب المصري إخوة، خاصة وأنهم في ورطة والمسألة بالنسبة له مسألة تعاطف إنساني مع أشقاء يعيشون في شفق الأرض تقريبًا، ويعانون ظروفًا صعبة.
كان تصرف الفنان سمير غانم بغرض أن تبادر جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في أن تتصرف كما تصرف، وأن يكون محرًا لغيره للمسؤلين في بقية الفرق المسرحية والهيئات وغيرهما.
زار الفنان سمير غانم الكويت لأول مرة في فترة السعبينات،رفقة ثلاثي أضواء المسرح، يونس شلبي والضيف أحمد، وقت أن كانت عبارة عن فندق واحد وشارع واحد تقريبًا، وكانوا ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين أمثال، فريد الأطرش، فايزة أحمد، كمال الطويل، وغيرهم، يشاركون في إحياء الحفلات بمناسبة العيد القومي للكويت.
والتقت "صباح الخير" بمدير الفرقة المسرحية مصطفى بركة، الذي أبدى أيضًا تحمسه للفكرة، وكشف عن الموقف الذي زاد من تحمسه للتبرع من أجل الكويت، هو أن أحد الكويتيين قد عرض عليه استبدال مائة دينار بمائة جنيه مصري، وقد تأثر بشدة للحال الذي وصل إليه الكويتيون وهم الذين كانوا قد عاشوا الثراء والرفاهية من قبل.

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