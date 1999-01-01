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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بسبب اسمها.. أسرار معركة نادية لطفي وإحسان عبد القدوس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:55 م
نادية لطفي
نادية لطفي
وائل توفيق
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"سينما الستينات، كانت صدق وتنوع، بينما منذ الثمانينات إلى وقت قريب لا تتحدث إلا عن المخدرات والجنس".. هكذا أظهرت الفنانة الراحلة نادية لطفي حماسها الشديد للسينما المصرية في فترة الستينات مقابل كل ما جاء بعدها، حسبما جاء في حوارها مع جريدة "الجيل" عام 1999.

وأبدت لطفي اعتزازها بالفنانة فاتن حمامة التي تعتبرها مثلًا أعلى لها، خاصة وأنها كانت سببًا في دخولها لمجال الفن، وقالت: "كانت ولا تزال النموذج القدوة للفنانات جميعهن، من أفلامها تعلمنا أشياء كثيرة، منها الذوق والشياكة والبساطة، فضلًا عن تقديمها للتركيبة الفنية البسيطة للفتاة المصرية، وتأسيسها لقواعد فنية جيدة".

وكانت الفنانة فاتن حمامة سببًا في عشق نادية لطفي للفن.

أما عن حكاية مشكلة الفنانة نادية لطفي مع الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس في بداية ظهورها بسبب اختيار اسمها من إحدى رواياته، قالت الفنانة الراحلة، إنها لم تكن مشكلة بالمعنى الحقيقي، "إحسان" عمل "خناقة" مع رمسيس نجيب الذي اكتشفها وأطلق اسمها الفني من إحدى روايات "إحسان".

وكشفت "لطفي" عن اعتقادها بأن الكاتب الراحل كان سعيدًا بداخله، خاصة وأنه صرح بعد ذلك، بأن نادية لطفي عبرت عن شخصيات رواياته التي مثلتها على الشاشة أحسن وأروع مما كتب، وهذا يكفيه.

وكان تعليق الأديب الراحل نجيب محفوظ أشبه بما قاله إحسان عبد القدوس عن قدرة نادية لطفي في تقمصها للشخصيات الروائية التي وردت في أعمالهم الأدبية، وقالت: "يعني حكاية إحسان دي كانت هزار لا أكثر".

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