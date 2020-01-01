مصر تبدي استعدادها لدعم مفوضية حقوق الإنسان السودانية

التقى حسام عيسى سفير مصر لدى الخرطوم، اليوم الأربعاء، برئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان السودانية حرية إسماعيل، بالخرطوم مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين ودعم مصر الكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها السودان.من جانبها أشادت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان السودانية بالعلاقات الأزلية بين البلدين والتعاون المشترك في كافة المجالات، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأعربت إسماعيل خلال لقائها بمقر المفوضية بالسفير المصري عن شكرها للسلطات المصرية في تعاونها بشأن إطلاق سراح السودانيين المحتجزين بمدينة السلوم على ذمة إجراءات اتهام بالهجرة غير الشرعية.وأشارت رئيس المفوضية، إلى أنها تحدثت خلال اللقاء عن أهمية الدور الرقابي للمفوضية، وأوضحت أن علاقة المفوضية جيدة مع كافة أجهزة الدولة والمؤسسات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان لأن وضعها القانوني مبني على مبادئ باريس الدولية للأمم المتحدة.وأكدت حرية أن عملية العدالة الانتقالية والمصالحة عنصران أساسيان مرتبطان بتحقيق السلام في البلاد، كما أنهما ضروريان لتعزيز سيادة حكم القانون مؤكدة أن المفوضية تلعب دورا رقابيا كبيرا في "عملية العدالة الانتقالية" والتحقق من وصولها للغاية المنشودة، إلى جانب تواجدها المستمر لتقديم النصح والمشورة.فيما أشاد عيسى بعمل المفوضية واصفًا إياها بأنها من أنجح المؤسسات السودانية خاصة بعد الثورة، مبينًا أنها تعمل في ظروف صعبة واستثنائية ارتبطت بالتغيير والانتقال.وأكد السفير المصري استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا اعتراف العالم بالمجهودات التي تبذل في السودان بهذا الملف.