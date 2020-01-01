استجابة لـ«الدستور».. «الأزهر» يبحث صرف معاش شهرى لأسرة الطفل صابر

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيتَ الزكاة والصدقات المصري بالتكفل بجميع المصاريف التعليمية وصرف إعانة شهرية للطفل صابر محمد وإخوته الستة، من أجل توفير حياة كريمة له ولأسرته، عقب نشر "الدستور" مقطع فيديو للطفل ويتمنى فيه العودة للمدرسة التي تركها من أجل العمل ومساعدة والدته.واستجاب شيخ الأزهر لطلب الطفل صابر بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكلف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بتشكيل فريق من الأزهر للبحث عن مقر سكن الطفل وأسرته وإيجاد وسيلة للتواصل معهم، والاستماع إليهم والحصول على بياناتهم وأوراقهم.من ناحيتهم، زار وفد من الأزهر وبيت الزكاة منزل الطفل صابر لتقديم إعانة فورية لأسرته، وتفقد الباحث الاجتماعي لبيت الزكاة والصدقات المصري حالة الأسرة للوقوف على احتياجاتها من فرش وأجهزة منزلية، وتقديم بحث شامل عنها من أجل توفير هذه الاحتياجات وتقدير معاش شهري للأسرة.فيما أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صابر وإخوته للتعليم مرة أخرى، موضحا أن إخوته كانوا من طلاب وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أنهم لديهم الفرصة في الاختيار بين استكمال الدراسة بالوزارة أو التحويل والالتحاق بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث لا تزال أبواب التحويل مفتوحة ومتاحة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.وكان تريند #صابر_يرجع_المدرسة تصدر مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية، بعد فيديو نشره «الدستور» لطفل يدعى صابر لديه أمنية أن يعود للمدرسة مرة أخرى، بعد أن خرج منها لظروف عائلية."صابر"، الذى كان يدرس فى الأزهر، يعمل حاليا فى "بيع المناديل" فى محيط المركز الثقافي الروسي بالدقى، وأسرته تقيم فى منطقة "أبوالنمرس".