«عفيفى» عن إعلان الجامعة الفرنسية: اختار شخصًا ضرب القاهرة بالقنابل

اعتبر الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، أن إعلان الجامعة الفرنسية الذي يسوق إلى الاحتلال الفرنسي على مصر "صادم جدا"، مستطردا: "أتصور أنه لم يتم عرضه على مؤرخ.. كون الحملة الفرنسية لم تستمر أكثر من 3 سنوات وتأثيرها محدود للغاية".وكانت قد أطلقت الجامعة الفرنسية في القاهرة إعلانا ترويجيا، واستخدم شخصية نابليون بونابرت كبطل للإعلان، وهو ما أثار موجة غضب من محتوى الإعلان، والذي اختتمته الجامعة بعبارة "شارك حملة نابليون 2020.. وادرس في الجامعة الفرنسية".وأضاف "عفيفى " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن نابليون بونابرت، عندما جاء لمصر ضرب القاهرة بالقنابل واقتحم الأزهر بالخيول، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتنافى مع العلاقات الفرنسية المصرية القديمة والحديثة والتي ما زالت مستمرة، ولكن كان على القائمين على الجامعة أن يختاروا شخصية أخرى خلاف هذه الشخصية.وشدد أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، على أن الإعلان يدل على "غياب الوعي التاريخي وبه عقدة الخواجة بشكل كبير"، لافتًا إلى وجود شخصيات كثيرة فرنسية كان يمكن اختيارها خلاف من دكّ القاهرة وفعل ما فعل بالمصريين.