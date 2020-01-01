ترامب: إيران تنقل الأسلحة لحزب الله وتقوض سيادة لبنان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إيران مستمرة بنقل الأسلحة إلى حزب الله وتقويض سيادة لبنان وزعزعة استقرار المنطقة وتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات اليوم، إنه أخطر الكونجرس بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وذلك وفق وسائل الإعلام الأمريكية.وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن فرض عقوبات جديدة على مسئولين إيرانيين، مؤكدة ثقتها في تمديد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على إيران.