مصادر: «روتانا» تصدر بيانًا بشأن أزمة حمو بيكا خلال الساعات المقبلة

تعرضت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لهجوم شديد من صناع المزيكا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها التعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا من خلال أغنية حملت عنوان "إية الحكاية"، التي طرحتها عبر قناتها بموقع يوتيوب.وكشفت مصادر- عدد من مسؤولي شركة روتانا- عن أن روتانا بصدد إصدار بيان صحفي، خلال الـ48 ساعة المقبلة؛ للحديث حول هذه التجربة، وكل ما يحيط بها بعد ردود الفعل السلبية التي انتابتها مؤخرًا.من جانبه، انتقد الشاعر أمير طعيمة شركة روتانا، بعد هذه الخطوة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شيء محزن إن اللوجو اللى اتحط على أعمال عظماء يبقى محطوط على النوع ده من الأعمال. ‏أصدقائى المسئولين فى روتانا واللى هيزعلوا منى، مع الأيام هتعرفوا إنها نصيحة مخلصة وأنكم تسيئون لتاريخكم، ‏فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتى لو عليها طلب".يذكر أن الأغنية التي طرحتها روتانا لحمو بيكا والتي حملت عنوان "إية الحكاية"، هي ديو من أربع مطربي مهرجانات وهم "علي قدورة، مودي أمين، نور التوت"، ومن كلمات إسلام كابونجا، وألحان حمو بيكا وتوزيع فيجو الدخلاوي.اللافت للنظر إلى أن روتانا تعاقدت أيضا بعد الهجوم عليها مع مطرب المهرجانات عمر يوسف الشهير بـ"البلدوزر"، فى ثانى صفقة لها.