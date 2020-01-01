مستشار وزير الحج: اليوم الأول تم بنجاح منقطع النظير

قال حاتم قاضي مستشار وزير الحج والعمرة بالسعودية إن اليوم الأول من الحج تم بنجاح منقطع النظير، وسط إجراءات احترازية.وأضاف قاضي – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان- أن هناك خطة متكاملة صحيا وأمنيا لتوفير معدلات أقصى معدلات السلامة، مشيرا إلى أنه لا توجد أى إصابات بكورونا بين الحجاج.وأشار مستشار وزير الحج إلى أن التحصين والوقاية تطبق لحظة بلحظة لضمان سلامة الحجاج، مؤكدا أنه لم يثبت وجود أى حالة كورونا حتى الآن فى المشاعر المقدسة.وأوضح أن هناك طواقم طبية وسيارات إسعاف ويتم تطبيق أعلى معدلات الرعاية الصحية للحجاج.ولفت مستشار وزير الحج إلى أن هناك ترتيبات خاصة للتعامل مع أى حالة قد تظهر عليها إصابات كورونا.