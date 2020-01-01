محافظ قنا يتابع شفط تراكم مياه صرف صحي بشارع بيلا مود

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مسئولي شركة مياه الشرب بتوفير سيارات شفط المياه المتراكمة، وذلك في استجابة سريعة لشكوى مواطن من تراكم المياه بشارع بيلا مود بمدينة قنا نتيجة طفح بخط الصرف الصحي.وتوجه المحافظ إلى محل الشكوى، وتابع أعمال شفط المياه المتراكمة بالشارع حتى تم الانتهاء من سحب كمية المياه نهائيا من الشارع وعودته إلى حالته الطبيعية.كما وجه مسئولي الشركة بسرعة شفط مياه الصرف الصحي المتراكمة بشارع معونة الشتاء وفتح حركة الطريق أمام المارة والسيارات، وأعطى محافظ قنا تعليماته لمسئولي الشركة ببحث الأسباب التي أدت إلى تراكم مياه الصرف بالشارعين والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن منعا لتكرار تراكم المياه مرة أخرى.رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، واشرف أنور نائب رئيس مدينة قنا.