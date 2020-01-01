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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: 10 إصابات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:16 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بصفوف جالياتنا حول العالم، مما يرفع عدد الإصابات إلى 3908، و199 حالة وفاة، و1544 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": أنها استلمت من جمهورية مالطا الصديقة تبرعات تشمل كمامات وأقنعة وملابس طبية، حيث قام وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، باستلامها من سفير مالطا، وبحضور طواقم الوزارة المختصة، شاكرا مالطا على هذا التبرع الذي يعكس العلاقة المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وأفادت السفارة الفلسطينية لدى قطر، بتسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 717، منها 70 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و19 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى لكنها ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، إضافة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 617، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقة.

وأوضحت السفارة الفلسطينية لدى أوزبكستان، أن أحد موظفيها أصيب بفيروس كورونا، ووضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي، وقامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة، للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد السفارة من الفيروس.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 2158 إصابة، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

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