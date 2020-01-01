بـ1000 جنيه.. «حميات الأقصر» يبدأ في سحب مسحات للمسافرين للخارج

أعلن الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات في الأقصر، عن قيام المستشفى بسحب مسحات للمسافرين إلى الخارج، بدءًا من غد الخميس، بشكل يومي طوال الأسبوع وفي العُطلات الرسمية وأيام الأعياد، على أن يكون هذا من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.وأوضح الرملي، أن وزارة الصحة حددت تكلفة إجراء المسحة للمسافرين، لتبلغ قيمتها 70 دولارا للأجنبي و1000 جنيه للمصرى، على أن يتم تسلم النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب المسحة، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد، ستقوم بعمل المسحات طبقًا للشروط المعلنة، حيث إنه يشترط لعمل المسحة أن يُحضر المسافر التأشيرة وتذكرة السفر، ويشترط أن يتم إجراء المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط.وأضاف الرملي، أن وزارة الصحة تقدم حصة خاصة بمستلزمات مكافحة العدوى للمستشفى في إطار الحصص المخصصة لمستشفيات الحميات.يذكر أن مستشفى الحميات تم اختياره ضمن المستشفيات المخصصة بمحافظة الأقصر، وتضم 52 سريرًا لاستقبال وعزل حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.