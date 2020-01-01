وائل الإبراشى: «العيد فرحة مش انتحار»

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن التزام المواطنين بالإجراءات التي حددتها الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، سوف يساعد على تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابع: "على الناس أن تحافظ على صحتها خلال أيام العيد وعليهم أن يبتهجوا كون العيد فرحة وبهجة لكن مش انتحار".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب على الجميع أن يحتفل بعيد الأضحى المبارك، ولكن مع أخذ الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأكد "الإبراشى"، أن التزام المواطنين بالإجراءات والضوابط الصحية أمر ضروري لتجاوز جائحة كورونا، خاصة أننا تجاوزنا الذروة وبدأت الدولة في تقييم المستشفيات التي خرجت من خدمة مرضى كورونا بعد تراجع أعداد الإصابات، مثل مستشفى بلطيم المركزي.