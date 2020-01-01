بسمة وهبة: «العلمين الجديدة» ملحمة وطنية خرجت في زمن قياسي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، في فقرتها الخاصة، "دبوس الشرف"، بالمهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، مؤكدة: "يستاهل هو وكل اللي معه ألف دبوس شرف.. شكرًا مهندس أسامة".وقالت بسمة وهبة خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "دبوس الشرف، للمهندس أسامة، نحن أمام ملحمة وطنية كبيرة على أرض العلمين، هذا الرجل صورة لكل الناس المتواجدة والتي تعمل بإخلاص هناك، حيث يقود آلاف العمال والمهندسين والفنيين ويتعاقد مع شركات عالمية ويؤدي عمله بصبر وإخلاص واحترافية عالية، ويظهر ذلك في كل مكان بالمدينة".وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مشروع العلمين الجديدة، عملاق، ويظهر على أرض الواقع، وتم تنفيذه في زمن قياسي.