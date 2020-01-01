ضبط 1016 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.وأسفرت الحملات عن ضبط 1016 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، كما تم ضبط 10مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 45 مخالفة دراجة نارية، و70 مخالفة انتظار خاطئ، و27 مخالفة سير بدون تراخيص 17 بدون رخص قيادة و10 بدون رخص تسيير، و3 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، و2 مخالفة تلف اطارات و833 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.