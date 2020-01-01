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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة عن الأضاحى: أحسنوا الذبح.. بلاش منظرة وفيديوهات بشعة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:00 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
سناء إسماعيل
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وجهت الإعلامية بسمة وهبة، نصائحها للمواطنين، حول طريقة الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، مستنكرة مزاعم البعض بحرمانية الأضاحي.

وقالت بسمة وهبة خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل سنة نفس الأزمة والمعارك.. يطلع حد من الشخصيات العامة والمحسوبة على المجال الثقافي ويطعن في واحدة من الشعائر الدينية للمسلمين وحرمانية ذبح الأضاحى؟.. وسيادته أو سيادتها يعلم أن ذلك من شعائر المسلمين، ولكن يفرقعون القنابل، ليخرج المشايخ ويهاجموهم، وتحدث الفتنة والكراهية".

وتابعت: "أفهم إنك كمثقف إنك تطلع تقول وتطالب زي ما تحب إن الناس تحترم جيران ولا تعذب الحيوانات وقت الذبح، وإنه بلاش المشاهد الوحشية والعادات السيئة وقت الذبح وأن يكون الذبح في المجازر الرسمية.. أتفهم ذلك، وأن يكون في إطار التعاليم الدينية واحترام نظافة الشوارع، ولكن فرق كبير من هذا الطرح، وبين الزعم بحرمانية الذبح.. أنت كمثقف يجب أن تحترم احترام المسلمين لتعاليم وشعائر دينهم".

وفى رسالتها للأهالي، قالت: "كونوا صورة حسنة للمسلمين والتزموا بالتعاليم الشرعية للذبح، أحسنوا الذبح، إحنا بنعامل أرواح، وبلاش منظرة وفيديوهات شكلها بشع، أنتم تذبحون لله، وربنا لن يقبل إلا الطيب".

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